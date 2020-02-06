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Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis

DHA

- KAYSERİ'de, kızı A.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D. (38) 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- KAYSERİ'de, kızı A.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D. (38) 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Develi'de, geçen 21 Ocak'ta aşçı Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.

KAYSERİ

06 Şubat 2020 Perşembe

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