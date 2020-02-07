Sağlık Turizmi Eğitimleri Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin lokomotifliğinde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçen yıl yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası başlatılan bilgilendirme eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER)’in iş birliği ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle "Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Tesislerinde verilen Sağlık Turizmi eğitimine sağlık ve turizm kuruluşları ile üniversitelerden temsilciler katıldı. Eğitim seminerinde Kayseri’de sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile sağlık kuruluşları ve turizmcilerin üstleneceği roller ele alındı.

KAYSERİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:12

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.