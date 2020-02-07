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Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Sigarayı Bırakın' Çağrısı

İHA

Sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin." çağrısında bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Sigarayı Bırakın' Çağrısı

Sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin.” çağrısında bulundu.
Başkan Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, tüm zararlı alışkanlıklara karşı uyarılarda bulunarak, “Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklara karşı ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de Kocasinanlıların daha bilinçli bireyler olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sportif ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü sosyal tesisiler inşa ediyoruz. Bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için birçok proje hayata geçirip, yatırımlar yapıyor ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dileğimiz; sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklara ilişkin toplumsal farkındalığın bilinçli bir şekilde arttırılması ve mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu alışkanlıklardan kurtulması yönündedir. ” ifadelerini kulandı.

KAYSERİ

07 Şubat 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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