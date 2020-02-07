Okullararası Masa Tenisi Türkiye Gençler Türkiye Birinciliği başladı

Okullararası Masa Tenisi Türkiye Gençler Türkiye Birinciliği 28 ilden 200 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başladı.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen seremoniyle başlayan müsabakalara 28 şehirden 50 okul takımı ve 200 sporcu katılıyor. Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; “Türkiye burada, ülkemiz burada, gençlik burada. Masa tenisinin en iyileri burada. Sizler, en iyisi olmak için çalıştınız, gayret ettiniz, ter döktünüz. Şimdi burada emeklerinizin karşılığını almak için kıyasıya mücadele edeceksiniz. İnanıyorum ki kazanan dostluk, kardeşlik, birlik, ülkemiz olacak. Başarmak için çok çalıştınız, mücadele ettiniz. Sizler gibi bütün insanlarımız bu ülke için çalışıyor. Genç kardeşlerim, sizlere büyük sorumluluk, büyük gayret düşüyor. Çalışmak ve başarmak zorundasınız” dedi.

Kayseri'de bu tür faaliyetlerin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Eskici, sporun turizme olan katkısının önemli olduğunu vurguladı. Eskici; "Büyük bir organizasyon. İlimizde bu tür faaliyetlerin yapılması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Burada büyük bir gayret, çalışma ve heyecan var. Genç kardeşlerimizin hepsi illerinin en iyisi. Türkiye’deki en iyiler şuan burada daha iyi olabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. İnanıyorum ki çok zevkli bir müsabaka olacak. Sporcularımız şehirde sadece spor yapmayla kalmayacaklar, 3 gün boyunca buradalar. Gelenlerin şimdi en büyük hayali müsabakanın biran önce tamamlayıp Erciyes’e çıkmak. Sporun şehrimize turizm açısından büyük bir katkısı var. Bu hafta birbirinden güzel müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Judoda Anadolu Yıldızlar Ligi, dağ kayağı gibi bu hafta birbirinden güzel faaliyetlere şehrimiz ev sahipliği yapacak. Tüm sporseverleri izlemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; “27 şehrimizden 48 okulumuzun katılımıyla 200 civarında çocuğumuz katılacak. Özellikle sportif faaliyetlerin eğitimöğretim hayatıyla beraber başarılı bir şekilde gitmesi bizim temennimiz. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Çok emek sarf edilerek geliniyor buralara. Başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Seremoninin ardından 25 erkek ve 25 kız takımından olan Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı. Okullararası Masa Tenisi Türkiye Gençler Türkiye Birinciliği 79 Şubat tarihlerinde yapılacak.

KAYSERİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:09

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