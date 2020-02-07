Taşla camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı

Kayseri'de taşla camını kırıp içeri girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çalan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi Mevlana caddesinde meydana gelen olayda, bir kişi yerden aldığı camla bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi. Dükkana girer girmez tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu alan hırsız, iş yerinin kasasını da kurcaladı. Kasada bir şey bulamayan hırsız, daha sonra kırdığı camdan çıkarak uzaklaştı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Remziye Somyürek, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Somyürek, "Hırsız gece gelip karşıdan taş alarak camı kırıp dükkana girmiş. Dükkanın içerisinden sadaka kutusunu aldıktan sonra kasaya bakıp tekrardan geri çıkmış. Daha öncede 2 kere sadaka kutumuz yine çalınmıştı ama camı kıran falan olmamıştı" dedi.

KAYSERİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:12

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.