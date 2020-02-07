Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın şarampole uçması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre KayseriAnkara karayolu Düver kasabası yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 66 DN 776 plakalı otomobil, kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole uçtu.

Takla atan araç hurdaya dönerken, kazada yaralananların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarla olay yerine kısa sürede ulaşan 112 ekipleri, Fatih E., Yasin Ö. ve Merve H.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:09

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