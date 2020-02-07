Mensah'ın yeni saç stili

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yeni saç stili yaptı.

Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Bernard Mensah, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Kayserispor'a geldiği günden bu yana siyah saçları bulunan Bernard Mensah, saçlarını sarıya boyattı. Cezalı olduğu için Galatasaray maçında oynayamayan ve Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçında takımındaki yerini alacak olan Mensah, Kuş yuvasını andıran yeni saç stili ile çok dikkat çekti.

KAYSERİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:09

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