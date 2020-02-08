Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Mevlana Mahallesi’ndeki arsaya yaptırılacak Berat Cami için protokol imzalandı.

MehmetNaciye Ercan tarafından yaptırılacak cami için hayırseverler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Müftüsü Bünyamin Turgut arasında imzalanan protokole İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve Arven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say da şahitlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreniyle yapımı için ilk adım atılan cami, yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 'Berat' ismini taşıyacak.

İlçe Müftüsü Turgut tarafından okunan Kur’an ve İl Müftüsü Güven tarafından edilen duanın ardından hazırlanan protokole imza konuldu.

KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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