Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası

'Babam ve ben'

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KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ş.T.'yi (27) darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci Ahmet T.'ye (28) 3 bin TL adli para cezası verildi.

Geçen yıl merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda Ahmet T., boşanma aşamasındaki 1 çocuğunun annesi Ş.T. ile tartıştı. Ahmet T., tartışma sırasında eşinin kafasına yumrukla vurdu. Ş.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 1'nci Asliye Ceza Mahkemesinde 'basit yaralama' suçundan yargılanan Ahmet T., karar duruşmasında suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet T.'ye 3 bin TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.



KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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