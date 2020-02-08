Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

'Babam ve ben'

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Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:13

YATSI 19:31

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