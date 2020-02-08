Kayseri'de 99 köy yolu ulaşıma kapandı

'Babam ve ben'

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Kayseri'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle özellikle Bünyan, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, bölgesi olmak üzere yaklaşık 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu saatten itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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