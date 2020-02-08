Bilal Özdoğan'ın amcası hayatını kaybetti

'Babam ve ben'

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın amcası Mustafa Özdoğan (86) hayatını kaybetti. Özdoğan’ın cenazesi Hacılar’da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Şehir Hastanesinde vefat eden Mustafa Özdoğan’ın cenaze namazı Hacılar Cami Kebir'de öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Protokol Üyeleri, iş adamları, Özdoğan ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

86 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Özdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Hacılar Dörtkuyu Seher Dede mezarlığında toprağa verildi.

KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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