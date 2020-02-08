Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı yönetecek

Süper Lig hakemi Koray Gençerler, ilk kez Hes Kablo KayserisporAntalyaspor maçında düdük çalacak.

Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler, bu sezon 10. maçına çıkacak. 42 yaşındaki Manisa Bölgesi hakemi, bu sezon 4 Türkiye Kupası 5 Süper Lig olmak üzere 9 müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Kayserispor maçına çıkmayan Gençerler, Antalyaspor'un deplasmanda Kasımpaşa'ya 30 yenildiği maçı yönetmişti. Tecrübeli hakem, bu sezon 40 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Koray Gençlerler, hakemlik hayatında 8 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Koray Gençerler'in yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:

KayserisporAlanyaspor 11

SivassporKayserispor 13

KonyasporKayserispor 10

KayserisporAnkaragücü 21

KayserisporGençlerbirliği 13

KayserisporEskişehirspor 10

TrabzonsporKayserispor 21

HacettepeKayserispor 00



Koray Gençerler, Akdeniz temsilcisinin 11 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Antalyaspor 4 galibiyet 1 beraberlik 6 yenilgi aldı. Koray Gençerler'in yönettiği maçlarda Antalyaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:

KasımpaşaAntalyaspor 30

AntalyasporAnkaragücü 24

Karadeniz EreğliAntalyaspor 23

KarabüksporAntalyaspor 12

Ç.RizesporAntalyaspor 51

AntalyasporŞanlıurfaspor 10

GaziantepsporAntalyaspor 31

AntalyasporGaziantepspor 01

TrabzonsporAntalyaspor 31

HacettepeAntalyaspor 12

Antalyasporİstanbulspor 00



Hes Kablo KayserisporAntalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı. Bu maçın VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz yapacak.

KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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