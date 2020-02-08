Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı yönetecek

Süper Lig hakemi Koray Gençerler, ilk kez Hes Kablo KayserisporAntalyaspor maçında düdük çalacak.
Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler, bu sezon 10. maçına çıkacak. 42 yaşındaki Manisa Bölgesi hakemi, bu sezon 4 Türkiye Kupası 5 Süper Lig olmak üzere 9 müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Kayserispor maçına çıkmayan Gençerler, Antalyaspor'un deplasmanda Kasımpaşa'ya 30 yenildiği maçı yönetmişti. Tecrübeli hakem, bu sezon 40 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Koray Gençlerler, hakemlik hayatında 8 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Koray Gençerler'in yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:
KayserisporAlanyaspor 11
SivassporKayserispor 13
KonyasporKayserispor 10
KayserisporAnkaragücü 21
KayserisporGençlerbirliği 13
KayserisporEskişehirspor 10
TrabzonsporKayserispor 21
HacettepeKayserispor 00
Koray Gençerler, Akdeniz temsilcisinin 11 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Antalyaspor 4 galibiyet 1 beraberlik 6 yenilgi aldı. Koray Gençerler'in yönettiği maçlarda Antalyaspor'un aldığı sonuçlar şöyle:
KasımpaşaAntalyaspor 30
AntalyasporAnkaragücü 24
Karadeniz EreğliAntalyaspor 23
KarabüksporAntalyaspor 12
Ç.RizesporAntalyaspor 51
AntalyasporŞanlıurfaspor 10
GaziantepsporAntalyaspor 31
AntalyasporGaziantepspor 01
TrabzonsporAntalyaspor 31
HacettepeAntalyaspor 12
Antalyasporİstanbulspor 00
Hes Kablo KayserisporAntalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı. Bu maçın VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz yapacak.
KAYSERİ
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