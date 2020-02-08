1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı

'Babam ve ben'

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Kayseri'de 1 ay içerisinde 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre son 1 ay içerisinde Germir Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğnce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 4 evde meydana gelen hırsızlık olayların şüphelisi H.Y.'yi (25) tespit etti. Yapılan operasyonla H.Y. gözaltına alınırken çalınan bazı eşyalar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

H.Y., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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