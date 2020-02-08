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Erciyes'te DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı DEİK Afrika İş Konseyi ...

İHA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, "Çin'deki korona virüsten bir fırsat çıkarmak durumunda değiliz. Lakin Afrika'da ülkemizden ürün alımı ile ilgili seyahatten döner dönmez halihazırda çok fazla ilgi var. Bizim bunlarla ilgili iş konseyleri başkanlarımızla hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bir ihtiyaca cevap vermemiz gerekiyor" dedi.

Erciyes'te DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı DEİK Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı: "Korona virüsten fırsat çıkarmak değil ama Afrika'da daha fazla firmalarla işbirliği kurmak amacındayız"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, "Çin’deki korona virüsten bir fırsat çıkarmak durumunda değiliz. Lakin Afrika’da ülkemizden ürün alımı ile ilgili seyahatten döner dönmez halihazırda çok fazla ilgi var. Bizim bunlarla ilgili iş konseyleri başkanlarımızla hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bir ihtiyaca cevap vermemiz gerekiyor” dedi.
DEİK TürkiyeAfrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te düzenlendi. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan DEİK Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu sene DEİK konseylerinin faaliyet yılı olacak. Bu seneyi DEİK Afrika konseyleri olarak mutlaka en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İlk adımını Kayseri’de Erciyes’ten başlatmış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz genel konjonktürde biliyorsunuz Çin’deki korona virüsten, hastalıktan bir fırsat çıkarmak durumunda değiliz. Lakin Afrika’da ülkemizden ürün alımı ile ilgili seyahatten döner dönmez halihazırda çok fazla ilgi var. Bizim bunlarla ilgili iş konseyleri başkanlarımızla hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bir ihtiyaca cevap vermemiz gerekiyor. Zaten ülkemizde çok daha fazla ihracat çıkarmamız gerekiyor. O yüzden iş konseyleri başkanlarımızla adım adım Anadolu’yu gezerek, DEİK’i anlatarak iş konseylerimizin üyesi olduklarında nelerden faydalanacaklarını da anlatarak daha fazla üye kazanmak ve Afrika’yla ilgili daha fazla firmalarla işbirliği kurmak amacındayız. Bu sene yapılan zirveyi en iyi şekilde hem ülkemiz hem de Afrika kıtamız açısından en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalara başlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Gözbaşı, “Afrika’da yaş ortalaması çok genç. Bizim ülkemizin oradaki ihracatı şu anki rakamlar yeterli değil. Üzerine koyacağımız her 1 Euro bizim için artıdır. Ülkemizin şuanda en çok ihtiyacı olan ve sürekli artan ihracatta bu kıtadan ne kadar pay alırsak ki bizim dünyada damga vuran müteahhitlik sektörümüz var. Bizim derdimiz sadece mal satmak değil Afrika kıtasının yeniden yapılanması var, altyapı projeleri var. Bizim müteahhitlerimizin, işadamlarımızın orada karşılıklı işbirliği olarak yatırım yapmaları. Birçok Afrika ülkesindeki yatırımlarda bizim iş adamlarımızın imzası var. Bunun artması için Eximbank ile bütün ilgili kuruluşlarla oradaki kalkınma pastasından birlikte ortak yatırımlardan ne yapabiliriz onları konuşuyoruz. Yıllardır diğer ülkelerin yaptığı gibi sadece kendimiz için fayda sağlamak durumunda değiliz. Afrikalıların da bir söylemi var; ‘Bizi en çok düşünen beyaz insanlar Türkler’ diye. Biz bu söylemin peşindeyiz ve Afrika iş Konseyleri Başkanları olarak ülkemize bu yönde hizmet etmek amacındayız" diye konuştu.

KAYSERİ

08 Şubat 2020 Cumartesi

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