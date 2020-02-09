Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

'Babam ve ben'

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Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 11'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası dışından Emre Taşdemir'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

40. dakikada hakem Koray Gençerler, ceza sahasında Fedor Kudryashov'un topa elle müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 10

45. dakikada Lopes'in ceza sahası içerisinde Fedor Kudryashov’a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Gümüş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 11





Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler x, Samat Çiçek x, Abdullah Bora Özkara x

HES Kablo Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Angelo x, Emre x, Sapunarux, Situm x, Gustavo x, Mensah x, Dje Dje x, Pedro x, Mesanoviç x

Yedekler: İsmail, Mert, Oğuzhan, Yasir, Emre Demir, Rienstra, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Artem Kravets, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Antalyaspor: Boffin x, Veysel Sarı x, Chico x, Kudryasov x, Bünyamin x, Amilton x, Fredy x, Fernando x, Hakan x, Ndinga x, Sinan Gümüş x

Yedekler: Yakup, Ferhat, Eren, Ersan, Doğukan, Harun, Ufuk, Podolski, Mukairu

Teknik Direktörü: Tamer Tuna

Goller: Mensah (dk. 41 pen.) (Kayserispor), Sinan Gümüş (dk. 45 pen.)

Sarı kartlar: Emre Taşdemir (Kayserispor), Hakan Özmert (Antalyaspor)

KAYSERİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:32

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