Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

'Babam ve ben'

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KAYSERİ'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.



KAYSERİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:07

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