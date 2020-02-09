Kayseri’de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

'Babam ve ben'

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda A.K., A.A. ve H.O. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan üst ve ev aramasında, 8 poşet halinde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

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