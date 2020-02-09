Kayseri'de 1,5 kilo metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, polis ekiplerince toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K., A.A. ve H.O., 8 poşet halindeki toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAYSERİ
09 Şubat 2020 Pazar
- İMSAK 06:07
- GÜNEŞ 07:30
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 15:48
- AKŞAM 18:14
- YATSI 19:32