Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Develi, Pınarbaşı, Yahyalı ve Sarıoğlan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu'da da eğitime 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Ayrıca Vali Şehmus Günaydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını bildirmişti.

KAYSERİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:14

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.