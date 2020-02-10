Kayserispor'un stoperi Angelo: "Pes etmeyeceğiz"

Hes Kablo Kayserispor'un stoperi Diego Angelo, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un stoper futbolcusu Diego Angelo, 22 biten Antalyaspor maçı sonrasında son derece üzgün olduklarını söyledi. Diego Angelo, "Sahamızda kazanmak için oynadık. İki kez öne geçtik. Ama kazanamadık. Çok üzgünüm. Bu maçı kazanmalıydık. Ama pes etmeyeceğiz. Denizlispor maçına konsantre olup kazanmak için çabalayacağız. Ligin sonuna kadar mücadele edip, maçlarımızı kazanıp kümede kalmayı başaracağız" dedi.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:16

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.