Ahmet Paşa Orta Okulu Yarı Finalde

0609 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenen Küçük ErkekKız Hentbol Grup Müsabakalarında temsilcilerimizden Ahmet Paşa Ortaokulu erkek ve kız takımı yarı finale yükseldi.

Nevşehir’in ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara Kayseri, Aksaray, Adıyaman, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Niğde’den katılan okul takımları mücadele etti. Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapılan müsabakalarda temsilcimiz Ahmet Paşa Ortaokulu küçük kız ve erkek takımı rakiplerine şans tanımayarak gruptaki tüm maçlarını namağlup olarak bitirdi ve Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuları, antrenörleri ve idarecileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:16

YATSI 19:33

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