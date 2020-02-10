Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler

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Yozgat’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.

Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları 07 08 Şubat 2020 tarihleri arasında Yozgat’ta yapıldı. Müsabakalarda Kayseri ekibi GrekoRomen stilde 4 Altın, 2 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Temsilcimiz bu sonuçla ilimizi Türkiye Finallerinde temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yozgat’tan madalyalarla dönen Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

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