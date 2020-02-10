Kocasinan’ın kursları istihdama ve aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kocasinan Belediyesi’nin kurumlar arası işbirliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için açtığı ‘Tığ Örme ve Geleneksel El Nakışları Kursu'nu tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını aldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Tesisleri'nde verilen kurslar sayesinde kadınların hem üretim yaptıklarını hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisi’nde açılan ‘Tığ Örme ve Geleneksel El Nakışları Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kocasinan Akademi ile her alanda kurs hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki; geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bundan dolayı her hizmetimizde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor, bu sebeple onlar için farklı ve yeni projeler üretiyoruz. Bunlardan biri olan ve bu alanda sektör olma yolunda ilerleyen örgü bebeklerle ilgili kursa, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Özellikle bu bebeklerin sağlıklı ürünlerden üretiliyor olması ise büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimlerle hanım kardeşlerimiz, meslek sahibi olabilmenin yanı sıra el becerilerini de gün yüzüne çıkartıyorlar. Hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler; bu yönde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurs eğitmeni Rukiye Durna ise “Hepimiz bilgilerimizi ve deneyimlerimizi ortaya koyarak farklı işler ortaya çıkarttık. Kocasinan Belediyesi desteği altında bu işleri yapmak çok daha güzel. Bundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kursiyerler ise, tesiste çok verimli eğitim aldıklarını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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