Yangın'da tüm eşyaları yanan yaşlı kadın yardım eli uzatılmasını bekliyor

Kayseri'de hafta sonu meydana gelen yangında tüm eşyaları yanan yaşlı kadın, hayırseverlerden yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi Emekevler Sokak'ta hafta sonu çıkan yangında tüm eşyaları yanarak kül olan 73 yaşındaki Elmas Öztürk, hayırseverlerden yardım eli uzatılmasını bekliyor. Yangının Cumartesi günü akşam saatlerinde çıktığını söyleyen ve 42 yaşındaki engelli oğlu Harun Öztürk ile birlikte yaşayan Elmas Öztürk, "Küçük tüp almak için dışarı çıkmıştım. Yarım saat bile olmadan geri döndüm bir baktım ki ev yanıyor. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi ve yangına müdahale ettiler. Beni ve oğlumu dumandan etkilendiğimiz için hastaneye kaldırdılar. Yangını ne zaman söndürdüler bilmiyorum ama yangında ev harabeye döndü" diye konuştu.

Emekli maaşı ile geçindiklerini, 42 yaşındaki oğlu Harun için evde bakım ücreti de alamadıklarını söyleyen Elmas Öztürk, "Hayırsevrlerden yardım eli uzatmalarını bekliyorum. Eğer hayırseverler yardım eli uzatırlarsa bu evi onarabiliriz. Hayırseverlerden bu evin badana boyası ve eşyalar için bize yardım etmelerini ve bizi mutlu etmelerini istiyorum" dedi.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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