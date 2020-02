Uluslararası dağ kayağı şampiyonası Erciyes'te gerçekleştirildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası Erciyes’te yapıldı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri’nde yapılan şampiyona ile tesislerin Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından akredite edilmesi sağlanacak.

8 9 Şubat tarihinde Hacılar Kapı tesislerinde yapılan ve Rize, Isparta, Erzurum, Erzincan ve Kayseri illerinden U21, U19 ve U18 kategorilerinden 37 sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi.

Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu’ndan bir temsilci ile Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemleri tarafından izlenen yarışma sonucunda U21 erkekler kategorisinde Muhammed Furkan Polat, bayanlarda ise Yeliz Esen birinci oldu. U19 kategorisinde ise erkeklerde Halil Kömür, bayanlarda Melisa Yaren Dönmez birincilik kürsüsüne çıktı. U18 kategorisinde de erkeklerde Doğukan Kömür, bayanlarda Ceren Ziyalar birinci oldu.

2020 Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonasında ilk üçe giren sporculara ödüllerini veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu güzel faaliyetleri daha fazla yayıp halkımızın tabanına indirelim. Amatörlerde gelsinler. Dağ kayağı yapsınlar. Erciyes’ten azami derecede istifade etsinler. Sadece Kayserililer değil tabiki tüm Türkiye’den dağcılık ve kış sporlarına gönül veren spor ruhlu insanları Erciyes’te görmekten her zaman mutlu olacağız. Katılımlarınız için buralara kadar geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, madalya töreninin ardından şampiyonaya katılan sporcu, hakem temsilci ve yöneticiler ile Hacılar Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Özdoğan, Sporcular, hakemler ve temsilciler ile bir süre sohbet etti.

Hacılar Belediyesi’nin Şampiyonaya yaptığı destek için teşekkür eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol, “Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonasını Erciyes’te düzenledik. Konaklamasından tutunda ulaşımına kadar, yemek organizasyonuna kadar dağda ki yarışma esnasında ki diğer altyapı ve lojistik imkânlarına kadar birçok desteğimizi Hacılar Belediyesi sağladı. Bu destek sayesinde sizlerde gördünüz şahit oldunuz. Mükemmel bir uluslararası şampiyona çıkardık. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Hacılar deyince ilk önce kayak ve dağcılık akla geldiğini söyleyen Başkan Özdoğan, yaptığı konuşmada “Hacılar Erciyesspor Kulübümüz var. Süper amatör kümede. Çok ciddi işler yapıyor. HADAK kulübümüz var. Dağcılık ve kayakta. Çok şükür iyi yerlerdeyiz. Amacımız gençlerimize ülkemize sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak. Sizin gibi değerli kardeşlerimizi de ilçemizde, ilimizde görmekten de ayrıca mutlu olduk. Biz sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İki gündür de güzel etkinlikler yaptınız. İnşallah dağ kayağında da ilimizi, ilçemizi duyurmaya gayretliyiz, niyetliyiz. İnşallah hep beraber güzel işleri de yapacağız. Önümüzdeki yıllarda da ömrümüz olursa görüşmek dileğiyle ayağınıza sağlık diyorum. Faaliyetlerinizde yarışmalarınızda da öncelikle sağlık sıhhat diliyorum. Akabinde başarılar diliyorum. Çalışınca her şey oluyor. Allah yolunuzu açık etsin.” İfadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol Hacılar Belediyesi’nin yarışmaya katkısından dolayı Başkan Özdoğan’a plaket takdim etti.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:16

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.