Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Ligin 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün ara vermeden başladı.

Süper Ligin 22.haftasında Cumartesi günü Denizli’de oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor galibiyet hasretine son vermek istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda FraportTAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları ile tamamlarken diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas, top kapma çalışmaları ile devam etti.

Dar alanda çift kale maç ile antrenman sona erdi. Tedavileri devam eden kaleci Hakan Arıkan, Nurettin Korkmaz, Hasan Hüseyin Acar, Alpay Çelebi takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler.

KAYSERİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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