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Büyükşehir Meclisi toplandı

İHA

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını yaptı. Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında toplanan meclis 64 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısını açan Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Antalya’da trafik kazası geçirdiğini ifade ederek, “Çok şükür hayati tehlikesi yok ve tedavi altında. Değerli Bakanımız ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz” dedi.
Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk, Elazığ depremi, Van’daki çığ felaketi ve uçak kazası gibi ardı ardına yaşanan acı olayları da gündeme getirerek, “Bugün öğrendik ki İblid’de şehitlerimiz var. Üzüntümüz sonsuz. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şehit düşen Mehmetçiklerimize ve yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyoruz” diye konuştu. Başkanvekili Savruk’un açıklamalarının ardından mecliste bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıda 64 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda bazı cadde ve sokaklara isim verilmesiyle ilgili komisyon raporları da ele alındı. Görüşmeler sonucu Ihlamur Köprüsü ile Bekir Yıldız Bulvarı arasındaki bulvara Kocasinan Belediyesi Eski Başkanlarından Ali İhsan Alçı’nın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Uluğ Sokak’a Arif Molu’nun ve Talas Yukarı Mahalle’deki Kayabaşı Sokak’a da Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun isimlerinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol de ele alındı. Beyazşehir, Ziya Gökalp ve Argıncık Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların kütüphane olarak tahsis edilmesi ve Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü ile birlikte işletilmesi için yapılacak protokol için yetki verilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

KAYSERİ

10 Şubat 2020 Pazartesi

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