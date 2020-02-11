Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KAYSERİ 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:17

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.