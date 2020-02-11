Başkan Panalcıoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden her türlü terör örgütünün kökü kurutulacaktır. Bu duygu ve düşünceler içinde başta Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyinde şehit olan şehitlerimize saygıyla anıyor, şehit düşen aziz kardeşimiz Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’a Cenabı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve tüm milletimize sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.