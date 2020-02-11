(Görüntülü) Kayseri'de sığırcıkların dansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Kayseri'de sığırcıkların dansı

DHA

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırında bulunan 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşlarının gökyüzünde dans edercesine toplu halde uçuşu, güzel görüntüler oluşturdu.Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırında bulunan 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Sığırcıkların uyum içinde toplu halde aynı anda aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
(Görüntülü) Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de sığırcıkların dansı
YEREL HABERLER Kayseri'de sığırcıkların dansı
Erciyes Teknopark’ın desteklediği ‘Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı’, Eskişehir’de düzenlendi
YEREL HABERLER Erciyes Teknopark’ın desteklediği ‘Turboşaft Test ve ...
Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü ...
Aydın Kalkan: “Türkiye’de eğitim adaletsizliklerinin ortadan kalkmasında Eğitim-Bir-Sen’in büyük payı var”
YEREL HABERLER Aydın Kalkan: “Türkiye’de eğitim adaletsizliklerinin ...
Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Başkan Panalcıoğlu'ndan başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Panalcıoğlu'ndan başsağlığı mesajı
KAYMEK yeni döneme başladı
YEREL HABERLER KAYMEK yeni döneme başladı
Gökyüzünde sığırcıkların dansı izleyenleri büyüledi
YEREL HABERLER Gökyüzünde sığırcıkların dansı izleyenleri büyüledi
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Başkan Dr. Palancıoğlu: “Demiryoluna üst geçit yapılacak”
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu: “Demiryoluna üst geçit ...
Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı
Tırı tamir etmek isterken, canından oluyorlardı Tamir için durdurulan tıra kamyonet çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tırı tamir etmek isterken, canından oluyorlardı Tamir ...
Kayseri'de yangın paniği: Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı Yangından kaçan vatandaşlar, -16 derece soğuklukta zor anlar geçirdi
YEREL HABERLER Kayseri'de yangın paniği: Binada mahsur kalanlar ...
Kayseri'nin 6 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kayseri'nin 6 ilçesinde eğitime kar engeli
Şehit haberini cenazeye giderken aldılar
YEREL HABERLER Şehit haberini cenazeye giderken aldılar
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Kayseri'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kayseri'de eğitime kar engeli
SOGEP’ten İki Projeye Destek
YEREL HABERLER SOGEP’ten İki Projeye Destek
Büyükşehir Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi toplandı
Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Denizlispor maçının hazırlıklarına ...
Okullar arası Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X