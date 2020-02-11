Başkan Altun ve Mahalle Muhtarlarından ekiplere teşekkür ziyareti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindeki mahalle muhtarları Bünyan Belediyesi karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek gayretli çalışmaları için teşekkür ettiler.

Başkan Altun, burada yaptığı değerlendirmede sergilenen koordineli çalışmaya dikkat çekti.

Başkan Özkan Altun, "Mahalle muhtarlarımızla birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı Depo Saha Amirliğini ziyaret ederek karla mücadele ekiplerimize teşekkür ettik. Belediyemizin tüm birimlerdeki kıymetli mesai arkadaşlarım yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için üstün bir performans sergiledi. Özverileri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yavuz Selim Mahalle Muhtarımız Hanife Çakmak, Musaşeyh Muhtarımız Ahmet Berrahi Sarıkaya, Yenice Muhtarımız Emre Adıyaman, Dervişağa Muhtarımız Tolga Çakmak, Camikebir Muhtarımız Fevzi Pınarbaşı, Hazarşah Muhtarımız Enver Çelebiyılmaz, Karakaya Muhtarımız Mehmet Öztürk, Topsöğüt Muhtarımız Abdullah Mertoğlu, Germege Muhtarımız Mustafa Civelek ve Samağır Muhtarımız Bahattin Özpolat 'a duyarlıkları için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar. Vatandaşa hizmet söz konusu olduğunda birlikte hareket edersek başarılı olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emek harcayıp bu millet için çalışan herkesten Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

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