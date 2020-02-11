Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor Kayserispor deplasmanda kazanmak istiyor

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Kayserispor bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı müsabakalardan galibiyet çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde tesislerde antrenmanlarını sürdüren sarıkırmızılı takım, kötü gidişe son vermek adına işi sıkı tutuyor.

Kayserispor, kar altında antrenmanlarını sürdürürken, sakatlıkları devam eden Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi, Ziya Alkurt ve kaleci Hakan Arıkan idmana çıkmadı. Futbolcuların olumsuz hava koşullarına rağmen hırslı oldukları gözlendi.

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