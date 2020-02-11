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Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor Kayserispor deplasmanda kazanmak istiyor

İHA

Kayserispor bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.

Kayserispor'da Denizlispor hazırlığı sürüyor Kayserispor deplasmanda kazanmak istiyor

Kayserispor bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı müsabakalardan galibiyet çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını kazanmak istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde tesislerde antrenmanlarını sürdüren sarıkırmızılı takım, kötü gidişe son vermek adına işi sıkı tutuyor.
Kayserispor, kar altında antrenmanlarını sürdürürken, sakatlıkları devam eden Hasan Hüseyin Acar, Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi, Ziya Alkurt ve kaleci Hakan Arıkan idmana çıkmadı. Futbolcuların olumsuz hava koşullarına rağmen hırslı oldukları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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