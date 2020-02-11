İYİ Parti Milletvekili Ataş: "5 ocağa ve milletin yüreğine yine ateş düşmüştür"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şehitler ile ilgili olarak Meclis’te konuştu. “5 ocağa ve Türk milletinin yüreğine yine ateş düşmüştür” diyen Ataş, “Ülkemizin derin acılar yaşadığı son günlerde, Kayseri de bir hafta içerisinde 2 şehidini peş peşe toprağa verdi. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için sayısız şehit veren Kayseri, bugün yine Türk, devletsiz olmasın, bayraksız olmasın diye evlatlarını şehit vermeye devam ediyor” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan Milletvekili Ataş, şu ifadeleri kullandı; “İdlib’de dün yine 5 askerimiz şehit edilmiş; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kırıkkale, Niğde’de 5 ocağa ve Türk milletinin yüreğine yine ateş düşmüştür. Şehitlerimizden birisi de seçim bölgem Kayseri’nin Sarız ilçesi nüfusuna kayıtlı, 24 yaşında ve 8 aylık nişanlı evladımız Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’tır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin derin acılar yaşadığı son günlerde, Kayseri de bir hafta içerisinde 2 şehidini peş peşe toprağa verdi. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kurtuluş Savaşı’nda vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için sayısız şehit veren Kayseri, bugün yine Türk, esir olmasın; Türk, devletsiz olmasın; Türk, bayraksız olmasın; Türk, ezansız olmasın; Türk, hürriyetsiz olmasın diye evlatlarını şehit vermeye devam ediyor. Tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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