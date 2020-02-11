Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi.
Kayseri'de son 2 gündür düşen hava sıcaklıkları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Develi, Pınarbaşı, Yahyalı, Akkışla, İncesu ve Sarıoğlan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
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