Develili sporcu Kickboks Türkiye Şampiyonasında 3. Oldu

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Okul Sporları Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda Develili sporcu Ali Ramazan Şimşek Türkiye 3.'sü oldu.

Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi Develi Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Adanolu Lisesi öğrencilerinden Ali Ramazan Şimşek temsil etti. Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu da olan Ali Ramazan Şimşek, Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak kürsüye çıktı.

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