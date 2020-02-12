Aile yardım kabul etmiyor

Geçtiğimiz hafta Talas ilçesinde bulunan evi yanan aile ile ilgili Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ailenin yardımları kabul etmediği belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yangın sonrası ortaya çıkan mağduriyeti gidermek amacıyla derhal aile ile temas kurulmuş ve belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için çaba sarf edilmiştir. Bizimle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de benzer tekliflerle aileyle temasa geçmiştir. Ancak psikolojik rahatsızlıkları olan anne Elmas Öztürk(73) bütün yardım tekliflerini reddettiği gibi zihinsel engelli olan 42 yaşındaki oğlu Harun Öztürk’ün bakım için evden alınmasına da izin vermemiştir. Aynı evde çıkan bu dördüncü yangın, ailenin can güvenliği olmadığının da göstergesi olduğundan hem belediye olarak yardım yapma talebimiz hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün başka bir yerde barındırma konusundaki ısrarı devam etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yasal haklardan doğan yetkisini kullanarak bugünden itibaren zihinsel engelli Harun Öztürk’ün bakımını üstlenecektir. Biz de Talas Belediyesi olarak ailenin takibini sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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