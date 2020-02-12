KASKİ’den alt yapıya 103 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılında, 103 milyon lira değerinde 490 kilometrelik altyapı yatırımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hedefimiz, altyapıda da hemşerilerimize kesintisiz hizmet sunmak” dedi.

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılında kent merkezi ve ilçelerde toplam 490 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Altyapı yatırımları, 103 milyon liraya mal oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yapmış olduğumuz modern alt yapı çalışmalarıyla şehrimizin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne geçerek hemşerilerimize kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar, altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. Sağlıklı üst yapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı düşüncesinden hareketle altyapı yatırımlarına önem veriyoruz. KASKİ aracılığıyla Kayseri’nin dört bir yanında sürdürdüğümüz altyapı çalışmaları yüzümüzü güldürüyor. 2019 yılında yaptığımız 103 milyon liralık yatırımla gelecekte altyapıdan kaynaklanabilecek sorunların da önüne geçtik” diye konuştu.

Yapılan yatırımların Kayseri’nin geleceğine yönelik olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “KASKİ Genel Müdürlüğümüz; 2019 yılında yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrılması, kanalizasyon hatları ile içme suyu hatlarının yenilenmesi, arıtma tesislerimizin modernizasyonu gibi çalışmaları gerçekleştirdi. Tüm bölgelerimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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