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Anne ve bebeklerin mutlu olarak ayrıldığı hastane Kayseri Şehir Hastanesi'nde doğum yapan annelere ...

İHA

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ndeki Bebek Uyum Servisi'nde bebekleri ile birlikte 24 saat boyunca beslenme ve hijyen ile bebeklerin normal hayata adapte olabilmelerini sağlamak için eğitim alan anneler, hastaneden bebekleri ile birlikte mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Anne ve bebeklerin mutlu olarak ayrıldığı hastane Kayseri Şehir Hastanesi'nde doğum yapan annelere Bebek Uyum Servisi'nde özellikli hizmet veriliyor Emzirme ve beslenme konularında 24 saat destek alan anneler ve bebekleri hastaneden mutlu bir şekilde ayrılıyor Verilen eğitimlerle anneler lohusalık sendromunu kolaylıkla atlatıyor

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ndeki Bebek Uyum Servisi'nde bebekleri ile birlikte 24 saat boyunca beslenme ve hijyen ile bebeklerin normal hayata adapte olabilmelerini sağlamak için eğitim alan anneler, hastaneden bebekleri ile birlikte mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Adem Arık, anne bebek uyum servisinde iki tür hasta takip ettiklerini belirterek, "Birincisi yoğun bakımda tedavisi görmüş ve taburculuğu yaklaşmış hastaları eve göndermeden önce bu serviste kabul ediyoruz. Burada bebekler anneleri ile birlikte kalıyorlar. Bu serviste gördüğünüz gibi anne için bir yatak, bebek için de bir küvezimiz var. Neden böyle bir uygulama yapıyoruz? Bebek dışarı çıkmadan önce anne ile bir uyum sağlasın, kalan tedavisi varsa tedavilerini tamamlasın diye burada misafir ediyoruz. Bir nevi dış dünyaya çıkmadan önce anne ve bebeği hazırlamış oluyoruz. Aynı zamanda eğitim hemşirelerimiz burada anneye bebek bakımı ve emzirme ile ilgili eğitim veriyorlar. Bilindiği üzere çocuk sahibi olmak özellikle bazı anneler için bir travma nedeni olabiliyor. Buna lohusalık sendromu diyoruz Bebeğim ve annenin bir süre burada kalması lohusalık sendromunda kolaylıkla atılmasını sağlıyor" dedi.

Uzm. Dr. Arık, "Ayrıca burası dışında , daha yoğun hastaların takip edildiği 3. ve 4. basamak yoğun bakım servislerimiz var. 3. Ve 4. basamak yoğun bakım servislerinde; hayati tehlikesi olan dışarıda yaşaması mümkün olmayan hastaları takip ediyoruz. Yukarıda da ise 2. basamak yoğun bakım servisimiz var. 2. Basamak yoğun bakım servisinde ise; enfeksiyonu olup, hayati tehlikesi olmayan, solunum sıkıntısı olmayan, ilaç tedavisi alması gereken bebeklerimizi takip ediyoruz. İkinci basamak yoğun bakım servisinde de anneler bebeklerini görebiliyorlar, emzirebiliyorlar.” diye konuştu.

Anne bebek uyum servisinde verilen eğitimlerden bahseden eğitim hemşiresi Meryem Lale; “Öncelikle belirtmeliyim ki biz bebek dostu hastaneyiz. Bu serviste anne ve bebeğin uyumunu sağlamak adına anneye bebeğin bakımından beslenmesine kadar her şeyi doğru bir şekilde öğretiyoruz. Anneyi 24 saat destekliyoruz. Bebeğin beslenmesinde önceliğimiz anne sütü. Bebeğin beslenmesinde ilk altı ay sadece anne sütü kullanmalarını altı aydan sonra yine ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Anne Derya Tayyar Aycan ise; “ Bu serviste gördüğüm ilgiden çok memnun kaldım. Üçüncü kez anne oluyorum, çocuklarım arasında 7 yıl zaman farkı var. Üçüncü çocuğum olmasına rağmen buraya geldiğimde hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Tekrardan doğru emzirmeyi öğrendim. Eğer bu serviste kalmadan direk eve gitseydim aradaki bu mesafeyi kendi başıma aşamazdım. Burada hemşire hanımların ve doktorların desteğiyle bu mesafeye aştım. Herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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