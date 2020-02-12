Belediye çalışanlarına bağımlılık yapan zararlı maddeler anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye çalışanlarına bağımlılık yapan zararlı maddeler anlatıldı

İHA

Belediye çalışanlarına bağımlılık yapan zararlı maddeler anlatıldı

Melikgazi Belediyesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personeline ‘sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeler' eğitimi verildi.
Farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen seminerde Narkotik görevlileri sunum eşliğinde bilgi verdi. Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekânların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler personele anlatıldı.
Amaçlarının toplumsal farkındalık oluşturmak ve belediye personelini bilinçlendirmek olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü sorunla ilgileniyoruz. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekûn bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve konu hakkında personelimizin bilgisinin de artacağını düşünüyorum.” dedi
Madde bağımlılığının son yıllarda arttığına dikkat çeken ve bu konuda kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu, “Kayseri’de son dönemlerde madde bağımlılığı ile ilgili etkin çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza burada teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'deki fabrika yangınında zarar 1,5 milyon lira
YEREL HABERLER Kayseri'deki fabrika yangınında zarar 1,5 milyon lira
Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin ...
Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
Hayvan dostu İncesu
YEREL HABERLER Hayvan dostu İncesu
Denizlispor-Kayserispor maçını Özgür Yankaya yönetecek
YEREL HABERLER Denizlispor-Kayserispor maçını Özgür Yankaya ...
Mehmet Özet kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Özet kabri başında anıldı
Başkan Özdoğan: "Vatandaşa en iyi hizmet için sahadayız"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Vatandaşa en iyi hizmet için ...
Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinin konuğu oldu
Kayseri Şeker'den Turhal ve bölgelerinde çiftçi eğitim semineri
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den Turhal ve bölgelerinde çiftçi ...
Yahyalıspor, galibiyete hasret
YEREL HABERLER Yahyalıspor, galibiyete hasret
Şehitler ve depremzedeler için hatim duası yapılarak kurbanlar kesildi Vali Şehmus Günaydın, "Kesilen kurbanlarımızı Elazığ’a Kızılay’a teslim edeceğiz"
YEREL HABERLER Şehitler ve depremzedeler için hatim duası yapılarak ...
Arkadaşını öldürüp yaktı, "Öldürme kastım yoktu" dedi
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürüp yaktı, "Öldürme kastım yoktu" dedi
(Görüntülü) Kayseri'de 4 bin yıllık kil tabletler, replikalarla tanıtılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de 4 bin yıllık kil tabletler, ...
U17 Kız Milli Takımı'nın İsviçre maçları aday kadrosu açıklandı Kayseri Gençlerbirliği’nden 4 oyuncu davet edildi
YEREL HABERLER U17 Kız Milli Takımı'nın İsviçre maçları aday kadrosu ...
Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor
YEREL HABERLER Kazıda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası ...
Snowsonics Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Snowsonics Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Köpek ...
Kayseri'de göl dondu Donan göl yüzeyindeki kaz ve kuşlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kayseri'de göl dondu Donan göl yüzeyindeki kaz ve ...
Kayseri'de 4 bin yıllık kil tabletler, replikalarla tanıtılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de 4 bin yıllık kil tabletler, replikalarla ...
Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev ...
Anne ve bebeklerin mutlu olarak ayrıldığı hastane Kayseri Şehir Hastanesi'nde doğum yapan annelere Bebek Uyum Servisi'nde özellikli hizmet veriliyor Emzirme ve beslenme konularında 24 saat destek alan anneler ve bebekleri hastaneden mutlu bir şekilde ayrılıyor Verilen eğitimlerle anneler lohusalık sendromunu kolaylıkla atlatıyor
YEREL HABERLER Anne ve bebeklerin mutlu olarak ayrıldığı ...
Talas Belediyesi “100 ağartıyor”
YEREL HABERLER Talas Belediyesi “100 ağartıyor”
Kocasinan Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ...
KASKİ’den alt yapıya 103 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER KASKİ’den alt yapıya 103 milyon liralık yatırım
Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor
YEREL HABERLER Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X