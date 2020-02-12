7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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