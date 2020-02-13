Kayseri'de 261 köy yolu ulaşıma kapandı

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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 261 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de Sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı'da 113, Tomarza'da 49, Bünyan'da 17, Sarız'da 36, Develi'de 15 başta olmak üzere 261 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

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