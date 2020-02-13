Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli" dedi.

Bakan Selçuk, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, Kayseri'de eğitimöğretim faaliyetlerini değerlendireceklerini belirterek, "Bugün Erciyes Anadolu Holding'in bağış olarak yaptığı 100 tasarım beceri atölyesini hayata geçireceğiz. Bu anlamda ayrıca bir mutluluğumuz var. Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli. Bugün burada yapacağımız faaliyetlerde ve değerlendirmelerde Kayseri ilimizin eğitimle ilgili gelecek projelerini aynı zamanda istişare etme olanağımız olacak" dedi.



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