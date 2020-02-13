Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk: “Çocuğun sadece belli soruları çözmesini değil, aynı zamanda sorun çözmesini ...

İHA

Kayseri Valiliği ile Erciyes Anadolu Holding arasında 100 Tasarım Beceri Atölyesi yapım protokolü imza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocuğun sadece belli soruları çözmesini değil, aynı zamanda sorun çözmesini istiyoruz” dedi.
Kayseri Valiliği ile Erciyes Anadolu Holding arasında 100 Tasarım Beceri Atölyesi yapılması için protokol imzalandı. Bir otelde düzenlenen protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, İl Milli Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve protokol üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Ertekin, şirket olarak yıllık net karlarının yüzde 4’ünü bu işlere ayırdıklarını söyleyerek, “Allah izin verirse 2 ay içerisinde 100 tane laboratuvarı bakanlığımıza inşallah teslim edeceğiz. Tasarım Beceri Atölyeleri eğitim için çok önemli. Ders dışı saatlerde çocukların becerilerinin arttığı, dünya görüşlerinin değiştiği ve teorik olarak anlatılan derslerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi durumunun öğrenmede ne kadar etkili ve verimli olduğunu gözlemleme imkanı oldu. 2 senedir kayyum ile yönetilen Erciyes Anadolu Holding’in CEO’luğunu yapıyorum. Bu koltuklar bizlere emanet edildiği zaman bizlerden iki şey istendi. Bir basiretli tacir gibi bu şirketleri yönetmek, verimliliğini ve karlılığını artırmak. İkincisi de ya öncü olmak ya öykünmek. Biz burada öykünüyoruz, çünkü elhamdülillah Kayseri öyle bir şehir ki öncü olabileceğiniz hiçbir alan yok. Ancak sizden önceki başarılı modellere öykünebilirsiniz. Hayırda, yardımda üzerinde bir hayırseverin isminin yazılmadığı bir bina bulmak çok zor. O yüzden dönem dönem eleştirenler oluyor, laf atanlar oluyor. Aslında ben yeni bir şey yapmıyorum, benden önceki bu koltukları doldurmuş olan insanların geleneğini sürdürüyorum. İşin kolay kısmı bu bütçeleri ayırmak. Biz her sene net karımızın yüzde 4 kadarını bu işlere ayırıyoruz. Ama zor olan kısım ayrılmış olan bütçelerin doğru işlerde kullanılması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki çok büyük, hiçbir hayırseverin yardımına ihtiyaç duymayacağı kadar da kudretli. Ama bizler devlet adına, devletin eliyle yapılacak işlerden nasiplenmek, hayır duası almak için bu işlere giriyoruz. O zaman imkanları doğru kullanmak lazım. Bugün imkan olsaydı iki tane tamamlanmış okulumuz vardı. Bunlardan bir tanesi bizim holdingin de ismini taşıyan ortaokuldu. Orada 4 farklı atölyeyi hazırlamıştık. İkinci okul Şehit Birol Mutlu Ortaokulu’ydu. Toplam bizim bildiğimiz 10 farklı atölye var. Bu 10 farklı atölyeden Kayseri il sınırları içinde hangisine kaç tane yapılacağına İl Milli Eğitim Müdürümüz ve milli eğitim camiası karar verecek. Biz onların direktifleri, talimatları doğrultusunda 100 taneyi tamamlayacağız. Zaten 6 tanesini tamamladık, 94 taneyi Allah’tan bir mani gelmezse önümüzdeki 2 ay içerisinde tamamlayıp Milli Eğitime teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Vali Günaydın da, “Çocuklarımızda ver olan yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve ilerde meslek edinirken de onlara bir takım ipucu vermeleri açısından son derece önemsediğimiz bu atölyeler inşallah eğitim ve öğretim hayatımızda önemli katkılar sağlayacaktır. Önemli bir dönüşümü gerçekleştirecektir. Çünkü bu ülkede hepimiz çocuklarımızın çok iyi bir meslek sahibi olmasını istiyoruz ama yapabileceği meslek konusunda da yeterli bir çabamızın ve gayretimizin olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki çaba ve gayretimiz çocuklarımızı yapabilecekleri mesleklere yönlendirmek olmalıdır. İnşallah bu atölyelerde buna vesile olur” dedi.

“Çocuğun sadece belli soruları çözmesini değil, aynı zamanda sorun çözmesini istiyoruz”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, imzalanacak olan protokolün eğitim sistemi açısından çok değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Bugün burada eğitim sistemimiz açısından çok değerli bir husus üzerinde bir protokol imzalamak için bulunuyoruz. Çocuklarımız için müjdeli bir haber niteliği taşıyan bu protokol, bizim aslında insan görüşümüzle ilgili bir mesele. Yani biz çocuğu sadece belli soruları çözen değil, aynı zaman da sorun çözen, duygusal gelişimi, şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz. Eğer çocuklarımızı sadece sınav üzerinden belli şıklıkları işaretleyerek eğitim süreci tamamlarlarsa, onların insani yönlerinde, değerlerle ilgili hususlarda, kendi değerlerimizi edinmelerinde, kişiliklerinin gelişmesinde, fiziksel olarak üretim açısından bazı tecrübeler yaşamasında eksiklik olacağını düşünüyoruz. Çocukların daha ilkokuldan itibaren, üretim ne demektir, mühendislik ne demektir, robotik ne demektir, sanat niye önemlidir, sanatın ince ayarından geçmeyen insanların kişilik olgunlaşması niye zafiyet gösterebilir, neden çocukların sağlıklı bir rehberlik alabilmeleri için bu tür tecrübelere ihtiyacı vardır sorularını cevaplamamız gerekir. Çocuklar bu üretimin içinde oldukça, atölyelerde bazı yaşantılar geçirdikçe onlara daha kolay rehberlik etmek, onların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek, bireysel çalışma, grup çalışması ve ekip çalışması konusunda yönlendirmek, ilerde yapmayı arzuladıkları işler hakkında farkındalık kazandırmak için bu atölyeler son derece önemli müesseselerdir. Dünyaya baktığımızda aslına çok uzun yıllardır bu atölyelerin sınıfların ve okullar çok olağan bir parçası olduğunu görüyoruz. Aslında dünyaya bakmanın ötesinde kendi eğitim geçmişimize de baktığımızda bunları kendi öğretmen okullarımızda ok rahatlıkla görüyoruz. Oralarda her türlü atölye ve laboratuvarların atölyelerin fiili olarak kullanıldığını ve bütün öğrencilerin öğretmen okullarında derslerinin yaklaşık yarısını uygulama faaliyetleri üzerinden götürdüklerini biliyoruz.”
Konuşmaların ardından Vali Günaydın ile Erciyes Anadolu Holding CEO’su Ertekin protokole imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar
YEREL HABERLER Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan ...
Büyükşehir, yolda kalanın yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir, yolda kalanın yanında
Başkan Özkan Altun, "Tüm ekiplerimizle sahadayız"
YEREL HABERLER Başkan Özkan Altun, "Tüm ekiplerimizle sahadayız"
Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı
YEREL HABERLER Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı
Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, kar temizleme çalışmalarını ...
Milli Eğitim Bakanı Büyükşehir'de
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Büyükşehir'de
Melikgazi'de karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de karla mücadele devam ediyor
Büyük erkeklerde finali 87-77 kazanan Hasketbol Gençlik şampiyon oldu
YEREL HABERLER Büyük erkeklerde finali 87-77 kazanan Hasketbol ...
“Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal bağımlılık” projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER “Gençlik Psikolojisi, gönüllülük bilinci, davranışsal ...
687 kilometre yolda 24 saat kar nöbeti
YEREL HABERLER 687 kilometre yolda 24 saat kar nöbeti
Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya yolu tır trafiğine kapatıldı
Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle ...
Çocuk istismarının tespiti ve önlenmesinde öğretmen yeterlilikleri güçleniyor
YEREL HABERLER Çocuk istismarının tespiti ve önlenmesinde öğretmen ...
KESOB, 2. Etap Toplu Konutta 709 konutun teslimlerine başladı
YEREL HABERLER KESOB, 2. Etap Toplu Konutta 709 konutun teslimlerine ...
Bakan Selçuk: “Öğrencilerimizin atölyeler ile tecrübe edinmesi bizim için önemli”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Öğrencilerimizin atölyeler ile tecrübe ...
Kayseri'de 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı
MELMEK'te Çölyak hastalarına glutensiz mutfak eğitimi
YEREL HABERLER MELMEK'te Çölyak hastalarına glutensiz mutfak eğitimi
Kayseri'de 261 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 261 köy yolu ulaşıma kapandı
3 ilde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER 3 ilde eğitime kar engeli
Kayseri’de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kayseri’de eğitime kar engeli
Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten ...
Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER 7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X