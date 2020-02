Kayseri Valiliği ile Erciyes Anadolu Holding arasında 100 Tasarım Beceri Atölyesi yapım protokolü imza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çocuğun sadece belli soruları çözmesini değil, aynı zamanda sorun çözmesini istiyoruz” dedi.

Kayseri Valiliği ile Erciyes Anadolu Holding arasında 100 Tasarım Beceri Atölyesi yapılması için protokol imzalandı. Bir otelde düzenlenen protokol imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, İl Milli Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve protokol üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Ertekin, şirket olarak yıllık net karlarının yüzde 4’ünü bu işlere ayırdıklarını söyleyerek, “Allah izin verirse 2 ay içerisinde 100 tane laboratuvarı bakanlığımıza inşallah teslim edeceğiz. Tasarım Beceri Atölyeleri eğitim için çok önemli. Ders dışı saatlerde çocukların becerilerinin arttığı, dünya görüşlerinin değiştiği ve teorik olarak anlatılan derslerin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi durumunun öğrenmede ne kadar etkili ve verimli olduğunu gözlemleme imkanı oldu. 2 senedir kayyum ile yönetilen Erciyes Anadolu Holding’in CEO’luğunu yapıyorum. Bu koltuklar bizlere emanet edildiği zaman bizlerden iki şey istendi. Bir basiretli tacir gibi bu şirketleri yönetmek, verimliliğini ve karlılığını artırmak. İkincisi de ya öncü olmak ya öykünmek. Biz burada öykünüyoruz, çünkü elhamdülillah Kayseri öyle bir şehir ki öncü olabileceğiniz hiçbir alan yok. Ancak sizden önceki başarılı modellere öykünebilirsiniz. Hayırda, yardımda üzerinde bir hayırseverin isminin yazılmadığı bir bina bulmak çok zor. O yüzden dönem dönem eleştirenler oluyor, laf atanlar oluyor. Aslında ben yeni bir şey yapmıyorum, benden önceki bu koltukları doldurmuş olan insanların geleneğini sürdürüyorum. İşin kolay kısmı bu bütçeleri ayırmak. Biz her sene net karımızın yüzde 4 kadarını bu işlere ayırıyoruz. Ama zor olan kısım ayrılmış olan bütçelerin doğru işlerde kullanılması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki çok büyük, hiçbir hayırseverin yardımına ihtiyaç duymayacağı kadar da kudretli. Ama bizler devlet adına, devletin eliyle yapılacak işlerden nasiplenmek, hayır duası almak için bu işlere giriyoruz. O zaman imkanları doğru kullanmak lazım. Bugün imkan olsaydı iki tane tamamlanmış okulumuz vardı. Bunlardan bir tanesi bizim holdingin de ismini taşıyan ortaokuldu. Orada 4 farklı atölyeyi hazırlamıştık. İkinci okul Şehit Birol Mutlu Ortaokulu’ydu. Toplam bizim bildiğimiz 10 farklı atölye var. Bu 10 farklı atölyeden Kayseri il sınırları içinde hangisine kaç tane yapılacağına İl Milli Eğitim Müdürümüz ve milli eğitim camiası karar verecek. Biz onların direktifleri, talimatları doğrultusunda 100 taneyi tamamlayacağız. Zaten 6 tanesini tamamladık, 94 taneyi Allah’tan bir mani gelmezse önümüzdeki 2 ay içerisinde tamamlayıp Milli Eğitime teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın da, “Çocuklarımızda ver olan yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve ilerde meslek edinirken de onlara bir takım ipucu vermeleri açısından son derece önemsediğimiz bu atölyeler inşallah eğitim ve öğretim hayatımızda önemli katkılar sağlayacaktır. Önemli bir dönüşümü gerçekleştirecektir. Çünkü bu ülkede hepimiz çocuklarımızın çok iyi bir meslek sahibi olmasını istiyoruz ama yapabileceği meslek konusunda da yeterli bir çabamızın ve gayretimizin olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki çaba ve gayretimiz çocuklarımızı yapabilecekleri mesleklere yönlendirmek olmalıdır. İnşallah bu atölyelerde buna vesile olur” dedi.



“Çocuğun sadece belli soruları çözmesini değil, aynı zamanda sorun çözmesini istiyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, imzalanacak olan protokolün eğitim sistemi açısından çok değerli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bugün burada eğitim sistemimiz açısından çok değerli bir husus üzerinde bir protokol imzalamak için bulunuyoruz. Çocuklarımız için müjdeli bir haber niteliği taşıyan bu protokol, bizim aslında insan görüşümüzle ilgili bir mesele. Yani biz çocuğu sadece belli soruları çözen değil, aynı zaman da sorun çözen, duygusal gelişimi, şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz. Eğer çocuklarımızı sadece sınav üzerinden belli şıklıkları işaretleyerek eğitim süreci tamamlarlarsa, onların insani yönlerinde, değerlerle ilgili hususlarda, kendi değerlerimizi edinmelerinde, kişiliklerinin gelişmesinde, fiziksel olarak üretim açısından bazı tecrübeler yaşamasında eksiklik olacağını düşünüyoruz. Çocukların daha ilkokuldan itibaren, üretim ne demektir, mühendislik ne demektir, robotik ne demektir, sanat niye önemlidir, sanatın ince ayarından geçmeyen insanların kişilik olgunlaşması niye zafiyet gösterebilir, neden çocukların sağlıklı bir rehberlik alabilmeleri için bu tür tecrübelere ihtiyacı vardır sorularını cevaplamamız gerekir. Çocuklar bu üretimin içinde oldukça, atölyelerde bazı yaşantılar geçirdikçe onlara daha kolay rehberlik etmek, onların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek, bireysel çalışma, grup çalışması ve ekip çalışması konusunda yönlendirmek, ilerde yapmayı arzuladıkları işler hakkında farkındalık kazandırmak için bu atölyeler son derece önemli müesseselerdir. Dünyaya baktığımızda aslına çok uzun yıllardır bu atölyelerin sınıfların ve okullar çok olağan bir parçası olduğunu görüyoruz. Aslında dünyaya bakmanın ötesinde kendi eğitim geçmişimize de baktığımızda bunları kendi öğretmen okullarımızda ok rahatlıkla görüyoruz. Oralarda her türlü atölye ve laboratuvarların atölyelerin fiili olarak kullanıldığını ve bütün öğrencilerin öğretmen okullarında derslerinin yaklaşık yarısını uygulama faaliyetleri üzerinden götürdüklerini biliyoruz.”

Konuşmaların ardından Vali Günaydın ile Erciyes Anadolu Holding CEO’su Ertekin protokole imza attı.

