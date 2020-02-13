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Kayseri’de çığ düştü, ulaşım aksadı

İHA

Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.

Kayseri’de çığ düştü, ulaşım aksadı

Kayseri’nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında Bostanlı mevkiinde anayola çığ düşmesi yol gidiş geliş yönünde kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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