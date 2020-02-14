Kayserispor Denizli yolcusu

HT Mikrofon | Sokak 14 Şubat için ne diyor?

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Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı için bugün yola çıkıyor.

Süper Lig'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmana hareket edecek. Son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra öğle uçağı ile önce İstanbul'a ardından da Denizli'ye gidecek olan sarı kırmızılılar, sonrasında maç saatini beklemeye çekilecek. 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak müsabakada sarı kırmızılı takım kafilesinde sakatlıkları bulunan kaleci Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin, Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz yer almayacak.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 12 puanla 18. sırada yer alıyor.

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