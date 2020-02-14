Özgür Yankaya 8. maçına çıkacak.

Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, DenizlisporKayserispor maçı ile bu sezonki 8. maçına çıkacak.

Özgür Yankaya'nın bugüne kadar yönettiği 310 maçta 149 kez ev sahibi takım, 88 kez deplasman takımı kazandı. 73 maçta ise beraberlik oldu. Bu maçlarda Özgür Yankaya, 1465 kez sarı kart çıkarırken 87 kez kırmızı kartına başvurdu.

2. kez yönetecek

Özgür Yankaya, maçlarını yönettiği takımlar arasında en çok Akhisarspor'un maçına çıktı. Akhisar'ın 22 maçında düdük çalan Yankaya, Kayserispor'un ise 21 maçını yönetti. 42 yaşındaki hakem, Denizlispor'un ise 11 maçında düdük çaldı. Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, bu sezon 7 müsabakada görev yaptı. 5 kez Süper Lig maçında 1 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1. Lig maçında düdük çaldı. Son olarak KasımpaşaAlanyaspor (12) maçında düdük çalan Özgür Yankaya, Denizlispor'un deplasmanda Beşiktaş'a 10 yenildiği, Kayserispor'un da deplasmanda Gaziantep'e 30 yenildiği maçı yönetmişti. Özgür Yankaya, bu 5 Süper Lig maçında 18 sarı kart 3 kırmızı kart çıkardı.

22.kez Kayserispor maçı

Tecrübeli hakem Özgür Yankaya, Kayserispor'un 22.kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 21 maçta Kayserispor 9 galibiyet 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya'nın yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda 4 kez kazanıp 3 kez de berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya'nın yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:



GaziantepKayserispor 30

AntalyasporKayserispor 00

AkhisarsporKayserispor 10

KayserisporTrabzonspor 00

KayserisporGöztepe 10

BaşakşehirKayserispor 50

KayserisporÇ.Rizespor 21

Ç.RizesporKayserispor 00

KayserisporGaziantep 22

EskişehirsporKayserispor 13

KayserisporSivasspor 11

KayserisporBeşiktaş 10

AntalyasporKayserispor 20

FenerbahçeKayserispor 22

GalatasarayKayserispor 10

BeşiktaşKayserispor 02

KayserisporBaşakşehir 32

ManisasporKayserispor 02

SivassporKayserispor 24

KayserisporKasımpaşa 00

KayserisporMalatyaspor 31



12.kez Denizlispor maçı

Edirne Bölgesi hakemi, Denizlispor'un 12. kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 11 maçta Ege temsilcisi, 3 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Denizlispor, Özgür Yankaya'nın yönettiği 4 maçta sahasında hiç yenilmezken 2 kez kazanıp 2 kez berabere kaldı. Özgür Yankaya'nın yönettiği Denizlispor maçları ve sonuçları şöyle:



BeşiktaşDenizlispor 10

SamsunsporDenizlispor 22

Y.MalatyasporDenizlispor 31

DenizlisporY.Malatyaspor 20

ManisasporDenizlispor 01

Ç.RizesporDenizlispor 31

DenizlisporAdanaspor 11

GalatasarayDenizlispor 31

DenizlisporEskişehirspor 10

GaziantepDenizlispor 21

DenizlisporHacettepe 00



Yardımcıları

Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Aydın olarak belirlendi. Bu maçın VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan oldu.

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