Özgür Yankaya 8. maçına çıkacak.

Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, DenizlisporKayserispor maçı ile bu sezonki 8. maçına çıkacak.
Özgür Yankaya'nın bugüne kadar yönettiği 310 maçta 149 kez ev sahibi takım, 88 kez deplasman takımı kazandı. 73 maçta ise beraberlik oldu. Bu maçlarda Özgür Yankaya, 1465 kez sarı kart çıkarırken 87 kez kırmızı kartına başvurdu.
2. kez yönetecek
Özgür Yankaya, maçlarını yönettiği takımlar arasında en çok Akhisarspor'un maçına çıktı. Akhisar'ın 22 maçında düdük çalan Yankaya, Kayserispor'un ise 21 maçını yönetti. 42 yaşındaki hakem, Denizlispor'un ise 11 maçında düdük çaldı. Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, bu sezon 7 müsabakada görev yaptı. 5 kez Süper Lig maçında 1 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1. Lig maçında düdük çaldı. Son olarak KasımpaşaAlanyaspor (12) maçında düdük çalan Özgür Yankaya, Denizlispor'un deplasmanda Beşiktaş'a 10 yenildiği, Kayserispor'un da deplasmanda Gaziantep'e 30 yenildiği maçı yönetmişti. Özgür Yankaya, bu 5 Süper Lig maçında 18 sarı kart 3 kırmızı kart çıkardı.
22.kez Kayserispor maçı
Tecrübeli hakem Özgür Yankaya, Kayserispor'un 22.kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 21 maçta Kayserispor 9 galibiyet 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya'nın yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda 4 kez kazanıp 3 kez de berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya'nın yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
GaziantepKayserispor 30
AntalyasporKayserispor 00
AkhisarsporKayserispor 10
KayserisporTrabzonspor 00
KayserisporGöztepe 10
BaşakşehirKayserispor 50
KayserisporÇ.Rizespor 21
Ç.RizesporKayserispor 00
KayserisporGaziantep 22
EskişehirsporKayserispor 13
KayserisporSivasspor 11
KayserisporBeşiktaş 10
AntalyasporKayserispor 20
FenerbahçeKayserispor 22
GalatasarayKayserispor 10
BeşiktaşKayserispor 02
KayserisporBaşakşehir 32
ManisasporKayserispor 02
SivassporKayserispor 24
KayserisporKasımpaşa 00
KayserisporMalatyaspor 31
12.kez Denizlispor maçı
Edirne Bölgesi hakemi, Denizlispor'un 12. kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 11 maçta Ege temsilcisi, 3 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Denizlispor, Özgür Yankaya'nın yönettiği 4 maçta sahasında hiç yenilmezken 2 kez kazanıp 2 kez berabere kaldı. Özgür Yankaya'nın yönettiği Denizlispor maçları ve sonuçları şöyle:
BeşiktaşDenizlispor 10
SamsunsporDenizlispor 22
Y.MalatyasporDenizlispor 31
DenizlisporY.Malatyaspor 20
ManisasporDenizlispor 01
Ç.RizesporDenizlispor 31
DenizlisporAdanaspor 11
GalatasarayDenizlispor 31
DenizlisporEskişehirspor 10
GaziantepDenizlispor 21
DenizlisporHacettepe 00
Yardımcıları
Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Aydın olarak belirlendi. Bu maçın VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan oldu.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-