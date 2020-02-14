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Kayseri'de çığ düşen yol, 17 saatte ulaşıma açıldı

DHA

KAYSERİ'de, çığ düşmesi sonucu kapanan KayseriKahramanmaraş yolu, Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu 17 saat sonra ulaşıma açıldı.  

KAYSERİ'de, çığ düşmesi sonucu kapanan KayseriKahramanmaraş yolu, Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu 17 saat sonra ulaşıma açıldı.  
KayseriKahramanmaraş yolunun Sarız ilçesi Bostanlı mevkisinde, dün saat 18.00 sıralarında çığ düştü. Yaklaşık 500 metrelik bölümü kar yığınıyla kaplanan yol, ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ alanında dedektör cihazlarla dinleme ve inceleme yapılırken, karlar altında kalan olmadığı belirlendi. Daha sonra yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri, akşam yoldaki karın bir bölümünü temizledi; ancak saat 23.00 sıralarında ikinci çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları durduruldu. Bugün sabah saatlerine kadar bölgede çoğu küçük çaplı 6 çığ düşmesi daha meydana geldi. 
Öte yandan yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Çığ alanına uzak bölgede güvenli alanda bekletilen sürücü ve yolculara, Kızılay tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. 
SES BOMBASIYLA KAR KÜTLELERİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yol açma çalışmalarına yeniden başlandı. Önce ses bombası patlatılarak, riskli alanlardaki kar kütleleri düşürüldü. Çığ riskinin ortadan kaldırılmasıyla yol açma çalışması yapıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yoldaki kar yığınlarını temizledi. Çalışmalar sonucu yol, saat 11.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. 
Çığ düştüğü sırada bölgeye yakın yerde bulunan TIR şoförü Ahmet Aslan, "Gaziantep'ten aldığım yükle Kayseri'ye gidiyordum. Önümüzde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. Çok korktuk. Bazı kamyon şoförü arkadaşlar çığ altında kalma tehlikesi yaşadı. Çok şükür iyiyiz. Jandarma ve polis bizim için elinden geleni yaptı. Şimdi yol yeniden açıldı" diye konuştu.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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