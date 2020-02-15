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Erciyes'te doktorlara çığ eğitimi

İHA

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından çeşitli illerden gelen doktorlara Erciyes'te çığ, karda barınak yapma ve hipotermi konularında eğitici eğitimi verildi.

Erciyes'te doktorlara çığ eğitimi

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından çeşitli illerden gelen doktorlara Erciyes’te çığ, karda barınak yapma ve hipotermi konularında eğitici eğitimi verildi.
Van’da yaşanan çığ felaketinin ardından TATD tarafından Erciyes’te eğitici eğitimi düzenlendi. Çeşitli illerden gelen doktorlara Erciyes’te çığ, karda barınak yapma ve hipotermi konularında eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğünün desteklediği programda eğitim alan doktorlar, meslektaşlarına da eğitim verebilecek.
TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Feridun Çelikmen, “Bildiğiniz gibi ülkemizde son birkaç ay içerisinde hayatını kaybeden günübirlik yürüyüşçülerden tutun da en son çığ felaketinde yaşamını yitiren 41 kişinin ardından kışla ilgili bir takım sıkıntıları gündeme getirdi. Bunların başında çığ, dağda kaybolunduğunda barınak yapmak, hiportemi gibi konularda Acil Tıp Derneği Kayseri’de bir eğitim kampı düzenledik. Türkiye Acil Tıp Derneği ilk kez böyle bir şey yapıyor. Burada doğada kaybolduğunuzda bir başınıza yetebilmek, hayatta kalma şansınızı artırmak ve barınak yapmaktan tutun da hipotermi dediğimiz ölümcül olabilen vücut ısısının nasıl engellenebileceği konusunda bilgilendirme yapacağız. Yine çığda arama kurtarma faaliyetleri ve nasıl risk analizi yapabileceği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hekimler genelde bu tür olayların son aşamasında bugüne kadar hastanelere getirilen çığ altında kalan kazazedelerin tedavisinde devreye giriyorlardı. Biz olayı bir cephe daha öne açarak sahada yapılacaklarını burada gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İsmail Altıntop da, “Kayserimiz kadim bir şehir. Bu kadim şehrin Kayseri Devlet Hastanesi olarak bizde doğa tıbbı anlamında Erciyes’te ya da tüm Türkiye’de olabilecek doğal afetlere karşı Acil Tıp Derneği ile irtibata geçtik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hocalarımıza eğitici eğitimi vereceğiz. Bu eğiticiler de Türkiye’de birçok kişiyi eğitecekler ve özellikle çığda farkındalık, kar altında yaşam ve doğada yaşamla ilgili her türlü bilgiye sahip olacaklar. İlk teorik eğitimlerimizi merkezde verdik ve şuanda pratik eğitimlerimize başladık” diye konuştu.
Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Erciyes yine güzel ve hayırlı bir işe vesile oluyor. Türkiye’de kış turizminde sektörünün ileri bir dağı olarak Erciyes’te bizim olmazsa olmaz birinci prensibimiz güvenliktir. Türkiye’de kayak elbisesiz ve kasksız kayak yapılmayan, dünya çapında da bu yönden şöhrete sahip tek dağ Erciyes’tir. Dolayısıyla güvenlikle alakalı birçok tedbiri almakla yetinmiyoruz, aynı zaman geleceğe yönelik olarak bütün dağlarımıza emsal teşkil etmesi açısından arama kurtarma, ilk yardım ve acil tıp gibi konularında da bir liderlik üstlenmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Eğitici Eğitimi programına Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, TATD Başkanı Prof. Dr. Süleyman Türedi, TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Gör. Feridun Çelikmen, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, TATD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Erbil ve eğitmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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