Kayseri İkinci Amatör Küme ertelendi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

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Kayseri İkinci Amatör Küme müsabakaları bir kez daha ertelendi.

20192020 futbol sezonu İkinci Amatör Küme AB ve C Grupları üst üste üçüncüsü kez ertelendi. İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası sahaların karla kaplı olmasından dolayı ASKF yetkilileri ve Futbol İl Temsilciliği İkinci Amatör Küme maçlarını erteledi.

89 Şubat’ta başlaması gereken ancak kar yağışı nedeniyle iptal edilen karşılaşmaların 2223 Şubat’ta oynanması bekleniyor.

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